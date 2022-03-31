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Путин раскрыл последствия отказа от оплаты газа в рублях

Путин заявил, что при отказе от оплаты в рублях контракты на поставки газа из РФ остановят
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

В случае отказа от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки из России будут остановлены. Последствия подобного решения раскрыл президент Владимир Путин, его заявления приводит РИА Новости.

Он объявил, что новые продажи газа в «недружественные» государства будут действовать с 1 апреля. Россия будет считать, что соответствующие страны не исполняют обязательства по контрактам, если не платят в рублях, сказал он.

По утверждениям президента, Россия поставила газ в Европу, оплаченный в евро, однако там заморозили средства, из-за чего в результате получили газ бесплатно.

Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами. Он будет касаться только поставок газа по трубам — экспорта «Газпрома», уточняют РИА Новости со ссылкой на сам документ.

Исходно о решении перевести оплату в рубли Путин объявил 23 марта. После этого европейская сторона указывала, что в контрактах значится другая валюта.

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Платон Щукин
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