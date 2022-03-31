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В Японии назвали последствия перехода на оплату за российский газ в рублях

Японский специалист Сугиура назвал маловероятной оплату газа западными компаниями в рублях

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Западные компании вряд ли согласятся оплачивать газ российскими рублями, так как это требование является изменением контракта в одностороннем порядке. Об этом РИА Новости сообщил исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, который также принимал участие в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена Советского Союза и работал на проекте «Сахалин-1».

Японский специалист отмечает, что требование России оплачивать газ в рублях является нарушением контракта между экспортером и импортером, так как изменения обычно достигаются по соглашению обеих сторон, а не в одностороннем порядке. Он считает, что переход на рубль может быть осуществлен только в случае согласия импортера.

В то же время Сугиура считает переход на рубль маловероятным после того, как с заявлением об отказе выступили страны «Большой семерки». «Это политическое решение», — отмечает эксперт. Тем не менее, физически в некоторых случаях оплата газа рублями возможна: «Если покупатель заплатит в евро, переведет сумму в евро на счет "Газпрома" в Газпромбанке и даст указание банку выплатить эту сумму "Газпрому" в рублях, то для "Газпрома" оплата будет в рублях». Компании также могут напрямую платить рублями с согласия обеих сторон, но эксперт считает это маловероятным, так как частные компании вряд ли нарушат решение G7.

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Он также добавил, что с технической точки зрения возможно перекрыть газ странам, которые отказались платить в рублях, но за 50 лет бизнес-отношений Запада с СССР и Россией такого никогда не было. Сугиура отметил, что СССР и Россия всегда считались самыми надежными поставщиками газа и нефти. В частности, это связано с тем, что условия контракта никогда не нарушались, а газ не использовался в политических целях. Данное сотрудничество соответствовало интересам и России, и Запада.

Ранее Европейский союз отказался от выполнения требований России по оплате газа в рублях. Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер пояснил, что Брюссель участвовал в обсуждении вопроса группой стран G7, и позиции, соответственно, совпадают. По его словам, главы министерств энергетики этих государств «отвергли требования» российской стороны. «Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — пояснил представитель ЕК.

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Варвара Кошечкина
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