Шольц настоял на оплате за российский газ в евро фразой «хотим, можем и будем»

Шольц заявил, что Германия хочет, может и будет платить за российский газ в евро

Германские предприятия «хотят, могут и будут» платить за российский газ в евро. На этом настоял канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы посмотрели договоры, оплата там производится в евро и долларах, я сказал [президенту России Владимиру] Путину, что так оно и останется», — отметил Шольц.

По его словам, Германия, вероятно, в течение года избавится от зависимости от импорта нефти и угля из России, но не газа.

Ранее президент России сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Согласно указу, чтобы приобрести российский природный газ такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета, с них будет вестись оплата за голубое топливо. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

О прекращении продажи газа за доллары и евро Путин объявил 23 марта. Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России.