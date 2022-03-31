Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами»

Президент Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами»

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», — заявил Путин в ходе совещания по развитию пострадавшей от санкций авиаотрасли в России.