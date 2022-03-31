Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами»

Президент Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами»

Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», — заявил Путин в ходе совещания по развитию пострадавшей от санкций авиаотрасли в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин раскрыл последствия отказа от оплаты газа в рублях
Стилист раскрыла простой способ уменьшить размер штанов в области талии
В ВОЗ оценили вероятность появления новых штаммов коронавируса
Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами»
Путин раскрыл механизм покупки российского газа странами Запада
Африканская страна захотела заменить российскую нефть на рынке
США отвергли подготовку украинских военных в Польше
В ВОЗ заявили о продолжении консультаций по признанию «Спутника V»
Просьбу Трампа к Путину посчитали извращенной попыткой вернуть власть
Российская биатлонистка высказалась о призовых на чемпионате страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.