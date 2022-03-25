Европа исключила оплату за российский газ в рублях

Премьер Словении Янша заявил, что Европа не станет оплачивать поставки газа из РФ в рублях

Премьер-министр Словении Янез Янша исключил оплату газа в рублях. Он заявил по прибытии на саммит Европейского союза в Брюсселе, что Европа не станет оплачивать поставки в российской национальной валюте, передает РИА Новости.

Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях Янез Янша Премьер-министр Словении

23 марта президент Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он. Глава государства поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

После этого президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность тем, что подобное решение Москвы может создать много проблем. В частности, он отметил, что Болгария, через газотранспортную систему которой российский газ поступает в Сербию и Венгрию, уже высказывалась о нежелании платить за газ в рублях.

Реакция в Европе

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решение России перейти на расчеты в рублях за поставки газа является нарушением контрактов.

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился, что в договорах указана другая валюта, в основном доллар и евро. Таким образом он ответил на вопрос, не приведет ли решение Москвы к более активному обсуждению отказа от импорта российского газа.

Везде имеются жесткие контракты, в которых валюты, которой производится оплата, являются частью контракта. И это то, что действует сейчас. И там в основном евро или доллар. Мы должны исходить из этого Олаф Шольц Канцлер Германии

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что возможность рассчитываться за российский газ в рублях отсутствует. Он отметил, что компания будет выполнять контракт на условиях, которые были оговорены ранее.

Это не так, что контрагент может по своему желанию менять способ регулирования оплаты. Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны Павел Маевский Председатель правления PGNIG

Австрийская компания OMV также высказалась о решении Путина. На вопрос, продолжит ли она платить за газ в евро, а не в рублях, глава OMV Альфред Штерн ответил так: «Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного».

Глава комитета по энергетике и защите климата Бундестага Клаус Эрнст отметил, что технически возможность оплаты газа в рублях существует, это целесообразно для России. Он добавил, что к тому же это подогреет дискуссии об эмбарго, а потенциальное введение запрета на энергоносители из России чревато серьезными негативными последствиями.

«Попытка обойти санкции»

Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции. Она подчеркнула, что это станет нарушением контракта.

Это являлось бы попыткой обойти санкции, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не соглашаться на расчеты в рублях, передает РИА Новости со ссылкой на его интервью газете El País.

Россия контратакует на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в сложную ситуацию, в особенности своим недавним решением навязать оплату в рублях за газ и нефть... Они должны найти способ обойти эту ловушку Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Он отметил, что Европе следует отказаться от российской нефти и газа, разработать ясный план, если это невозможно сделать за один день.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у недружественных России стран могут возникнуть проблемы из-за необходимости оплачивать поставляемый российской стороной газ только рублями.

Детали оплаты российского газа в рублях при покупке его иностранными компаниями следует проработать, а для этого надо сначала дождаться общей позиции покупателей, добавил пресс-секретарь президента России. Таким образом он отметил на вопрос, не расценят ли западные компании такое требование Москвы как нарушение контрактов.

