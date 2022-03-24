Кремль допустил проблемы у недружественных стран из-за оплаты газа рублями

Песков заявил, что у недружественных стран возникнут проблемы из-за оплаты газа рублями

У недружественных России стран могут возникнуть проблемы из-за необходимости оплачивать поставляемый российской стороной газ только рублями. Это допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание публикует ТАСС в четверг, 24 марта.

При этом пресс-секретарь президента России добавил, что Москва попытается решить возможные проблемы для Сербии. «Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными», — заверил Песков.

23 марта президент Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он. Президент поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

После этого президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность тем, что подобное решение Москвы может создать много проблем. В частности, он отметил, что Болгария, через газотранспортную систему которой российский газ поступает в Сербию и Венгрию, уже высказывалась о нежелании платить за газ в рублях.