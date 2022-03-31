Франция вновь отказалась принять условия России об оплате газа

Министр Ле Мэр заявил, что Париж и Берлин не примут условия России об оплате газа в рублях

Франция и Германия отказываются принимать условия России об оплате поставок газа в рублях. Об этом заявил глава французского Минфина Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.

Министр заверил, что Париж и Берлин разрабатывают совместный план на случай прекращения поставок российского голубого топлива.

«Мы работали над всеми сценариями и продолжаем делать это. Мы можем столкнуться с ситуацией, когда российского газа больше не будет. Наша обязанность быть к этому готовыми, и совместно мы такую работу проводим», — пояснил Ле Мэр.

Глава ведомства подчеркнул, что страны также готовят новые санкции против Москвы на случай, если Евросоюз примет решение их ввести.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Согласно документу, чтобы приобрести российский природный газ, такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета — именно с них будет вестись оплата поставок. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.