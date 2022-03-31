Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европу не оставят без газа 1 апреля

РИА Новости: указ об оплате газа в рублях не означает мгновенного прекращения поставок

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Указ президента России Владимира Путина о правилах торговли газом с «недружественными странами» не означает, что уже 1 апреля кто-либо из европейских клиентов «Газпрома» мгновенно останется без голубого топлива из-за прекращения поставок. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях, согласно некоторым контрактам, только во второй половине апреля и мае.

Документ, о котором идет речь, российский лидер подписал 31 марта. Теперь, чтобы приобрести российский природный газ, западные государства должны будут открыть в банках России рублевые счета — именно с них будет вестись оплата поставок. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германские предприятия «хотят, могут и будут» платить за российский газ в евро. Он добавил, что Германия, вероятно, в течение года избавится от зависимости от импорта нефти и угля из России, но не газа.

Об отказе принять указанные условия также сообщил глава французского Минфина Брюно Ле Мэр. В свою очередь премьер Италии Марио Драги отметил, что европейские клиенты продолжат платить России за газ в долларах и евро, переводы оплаты в рубли останутся внутренним делом России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия ввела ответные санкции против ЕС
Раскрыты таинственные исчезновения комет рядом с Сатурном
Брюс Уиллис рассказал про неожиданную стрельбу из пистолета на съемках
Названа опасность масок от COVID-19
За убийство доцента ВГИК ради квартиры в Москве пенсионерка села на 10 лет
Раскрыта связь между любимым магазином одежды и личностью человека
В России начали снижать цены на алкоголь
UFC нашел замену сопернику Олейника
Российские подростки надругались над 11-летним мальчиком в школьной раздевалке
Украденная собака нашлась через десять лет на детской площадке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.