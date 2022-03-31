Перечислены плюсы перехода на продажу российского газа в Европу за рубли

Аналитик ФНЭБ Гривач заявил, что продажа газа за рубли поможет России сохранить выручку

Новые правила закупки российского газа «недружественными странами» помогут стране сохранить экспортную выручку. Европейские потребители же не столкнутся с реальным дефицитом газа, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Плюсы нового порядка продажи газа за границу он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Согласно указу, чтобы приобрести российский природный газ такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета, с них будет вестись оплата за голубое топливо. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

«Это так изначально и виделось с учетом тех вводных, которые президент Путин обозначил неделю назад. Истеричная реакция западных политиков, которые, еще не получив конкретных механизмов, стали кричать, что платить в рублях отказываются, подняла ставки и породила реальную угрозу масштабного энергетического кризиса в Европе», — заметил Гривач.

Сейчас их собственные бизнесмены слегка привели в чувство и после вчерашних телефонных переговоров есть шанс, что они примут российские предложения по переходу на рубли Алексей Гривач заместитель гендиректора ФНЭБ

Главный плюс нового формата, по мнению экономиста, будет в том, что поставки газа продолжатся, Россия сохранит экспортную выручку, а европейские потребители не столкнутся с реальным дефицитом газа.

«С другой стороны, пока процесс перехода не состоялся и риски негативного сценария сохраняются, поскольку на Западе есть силы, заинтересованные в разрыве энергетических связей здесь и сейчас», — отметил замглавы ФНЭБ.