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Перечислены плюсы перехода на продажу российского газа в Европу за рубли

Аналитик ФНЭБ Гривач заявил, что продажа газа за рубли поможет России сохранить выручку

Фото: Philipp Schulze / Reuters

Новые правила закупки российского газа «недружественными странами» помогут стране сохранить экспортную выручку. Европейские потребители же не столкнутся с реальным дефицитом газа, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Плюсы нового порядка продажи газа за границу он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Согласно указу, чтобы приобрести российский природный газ такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета, с них будет вестись оплата за голубое топливо. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

«Это так изначально и виделось с учетом тех вводных, которые президент Путин обозначил неделю назад. Истеричная реакция западных политиков, которые, еще не получив конкретных механизмов, стали кричать, что платить в рублях отказываются, подняла ставки и породила реальную угрозу масштабного энергетического кризиса в Европе», — заметил Гривач.

Сейчас их собственные бизнесмены слегка привели в чувство и после вчерашних телефонных переговоров есть шанс, что они примут российские предложения по переходу на рубли

Алексей Гривачзаместитель гендиректора ФНЭБ

Главный плюс нового формата, по мнению экономиста, будет в том, что поставки газа продолжатся, Россия сохранит экспортную выручку, а европейские потребители не столкнутся с реальным дефицитом газа.

«С другой стороны, пока процесс перехода не состоялся и риски негативного сценария сохраняются, поскольку на Западе есть силы, заинтересованные в разрыве энергетических связей здесь и сейчас», — отметил замглавы ФНЭБ.

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Наталия Белова
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