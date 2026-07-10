Отказ ЕС от новых жестких антироссийских санкций объяснили

Политолог Асафов: Отказ ЕК от жестких антироссийских санкций — техническая пауза

Еврокомиссия (ЕК) отказалась от наиболее жестких положений 21-го пакета антироссийских санкций не из-за потепления отношений с Россией, а потому что идеи для ограничений закончились, а каждый новый шаг наносит серьезный ущерб самой Европе, заявил политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в диалоге с «Лентой.ру».

«Проблема со всеми санкционными пакетами в том, что содержание для них кончилось, даже то содержание, которое бьет в основном по европейской экономике. Для введения нового пакета нужна уже подробная оценочно-исследовательская работа. Это не про оттепель, но теперь они должны рассчитывать каждое действие, поскольку речь уже о серьезном ущербе тому, кто вводит эти санкции», — пояснил политолог.

По его словам, по итогам саммита НАТО и других встреч принято решение внимательнее относиться к санкционной политике и как минимум интересоваться мнением Вашингтона и президента США Дональда Трампа по этому вопросу. А это, объясняет Асафов, сложно, поскольку именно он является автором всех санкций и пошлин.

Специалист назвал происходящее технической паузой, которая будет реализована позднее, но реализована обязательно. О смягчении позиции в отношениях между ЕС и Россией, по словам политолога, речи не идет.

Ранее стало известно, что (ЕК) отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета санкций. Уточняется, что на смягчении ограничений на въезд настаивали несколько стран: Франция, Италия и Греция. Отмечается, что запрет сузили до краткосрочных виз.

