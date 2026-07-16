В Дубае опровергли сообщения о взрывах в центре города

Власти Дубая опровергли сообщения о взрывах в центре города

Сообщения о звуках взрывов в центральной части Дубая не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дубая в социальной сети X.

«Информационный офис правительства Дубая опровергает достоверность сообщения, опубликованного агентством Reuters относительно звуков взрывов в центре города Дубай, и подтверждает, что содержащаяся в нем информация недостоверна», — сказано в сообщении.

При этом власти призвали пользователей и СМИ проявлять осторожность при распространении информации и проверять ее точность перед публикацией.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в центре Дубая раздались взрывы. Подробности произошедшего не приводились.