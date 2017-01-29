Бывшим сотрудникам Белого дома запретили лоббировать интересы других стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий бывшим чиновникам администрации заниматься продвижением интересов других государств и накладывающий пятилетнее ограничение на остальное лоббирование. Об этом сообщает Associated Press.

Распоряжение заменяет указ бывшего президента Барака Обамы, который запрещал бывшим чиновникам заниматься лоббированием в течение двух лет.

Сам Трамп, комментируя документ, отметил, что те, кто хочет работать в его команде, должны сосредоточиться на интересах американского народа, а не на собственной выгоде, извлекаемой из влияния в правительстве. Он напомнил, что неоднократно говорил о необходимости запрета лоббирования в ходе избирательной кампании, и сейчас выполняет свое обещание.

О планах Трампа наложить запрет на лоббирование стало известно ранее 28 января. Вместе с данным указом президент США также утвердил документ, который поручает Пентагону в течение 30 дней разработать план по уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, он распорядился реорганизовать Совет национальной безопасности при Белом доме.