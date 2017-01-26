В твите n9y25ah7 пресс-секретаря Белого дома увидели послание Путину

Пользователи соцсетей обсуждают удаленные посты пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера в Twitter. Судя по скриншотам, утром в четверг, 26 января, по местному времени он твитнул следующее: n9y25ah7, а за день до этого в его микроблоге появилось это: Aqenbpuu.

Представитель американской администрации оперативно убрал публикации, однако юзеры вовсю фантазируют на тему того, что это сочетание букв и цифр может означать.

Один из них пишет: «Что пресс-секретарь пытался сообщить нам? Коды ракетных запусков? Пароли? Секретные сигналы Трампу или Путину?»

Другие подумали, что Спайсер случайно написал свой пароль в Twitter, и попробовали зайти в его аккаунт, но потерпели неудачу.

«Если вы постараетесь, то сможете услышать, как миллионы людей пытаются войти в правительственные аккаунты, используя n9y25ah7», — отметил пользователь.

— Hannah the 0x4B1D (@Kruithne) 26 января 2017, 14:09

Еще один предложил мигнуть, если все в порядке, или запостить n9y25ah7, если нужна помощь.

«Итак, кто хочет нажать на ядерную кнопку? #n9y25ah7», — поинтересовался юзер.

Была и такая странная просьба: «Я за рабочим компьютером, так что если кто-то может ввести имя пользователя seanspicer пароль n9y25ah7 в PornHub, то он окажет стране услугу».

«Когда вы гуглите "пароль пресс-секретаря Белого дома" и видите два из десяти результатов поиска», — заметил юзер, прикрепив скрин с двумя материалами российских СМИ с заголовками типа: Пользователи высмеяли странный пост Шона Спайсера.