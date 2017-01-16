Пользователей сети утомил новый мем «Дашь списать домашку?»

Пользователи социальных сетей подхватили западный мем «Дашь списать домашку?», с помощью которого они намекают на то, что кто-то украл у кого-то идею, либо в шутку указывают на сходство людей и явлений.

Создатели мемов подбирают картинки, у которых есть что-то общее и сопровождают их следующим диалогом. «Дашь списать домашку?» «Дам, но только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили». «Ок».

Мем в разных вариациях разошелся по «ВКонтакте», Facebook и Twitter. Ему не больше недели, однако некоторым он успел изрядно надоесть.

— ПЕРНАТЫЙ ЗАД БАКИ (@weasley__fred) 11 января 2017, 16:30

Ранее русскоязычные пользователи высмеяли женщин, публикующих в соцсетях фотографии с отдыха на Бали с хештегом #сказочноеБали.