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Пользователей сети утомил новый мем «Дашь списать домашку?»

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Пользователи социальных сетей подхватили западный мем «Дашь списать домашку?», с помощью которого они намекают на то, что кто-то украл у кого-то идею, либо в шутку указывают на сходство людей и явлений.

Создатели мемов подбирают картинки, у которых есть что-то общее и сопровождают их следующим диалогом. «Дашь списать домашку?» «Дам, но только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили». «Ок».

Мем в разных вариациях разошелся по «ВКонтакте», Facebook и Twitter. Ему не больше недели, однако некоторым он успел изрядно надоесть.

Ранее русскоязычные пользователи высмеяли женщин, публикующих в соцсетях фотографии с отдыха на Бали с хештегом #сказочноеБали.

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