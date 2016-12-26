Песня Тупака Шакура в рождественском богослужении стала мемом

Организаторы одного из крупнейших католических богослужений в Шри-Ланке по ошибке включили в рождественскую программу текст песни Hail Mary культового американского рэпера Тупака Шакура. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает The Independent.

Как утверждается в материале издания, первыми на оплошность обратили внимание пользователи Twitter, которые начали опубликовать снимки программы и католического песенника с текстом гангста-рэпера. «Они по ошибке напечатали текст песни Тупака Hail Mary в книге рождественских гимнов. Лол», — посмеялся один из них.

Фото: @roadmancode 1 /3

Фотографии песенника быстро распространились по социальным сетям, где мгновенно стали вирусным рождественским мемом. «Обожаю постоянно читать праздничные стихотворения Тупака утром в Рождество», — заявил юзер с ником Xzeldax3.

Отмечается, что песню рэпера перепутали с одноименной католической молитвой XV века. В итоге, вместо слов «Аве Мария...», христианам, пришедшим на «фестиваль музыки для мира и гармонии», предложили ознакомиться с творчеством темнокожего гангстера. «Я не убийца, но не стоит шутить со мной, слаще мести для меня только **** телочку», — говорится в тексте песни.

Тупак Шакур — легендарный американский рэпер, родился 16 июня 1971 в Нью-Йорке, погиб в результате перестрелки в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года.