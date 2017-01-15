В соцсетях посмеялись над плачущим Байденом

В соцсетях посмеялись над уходящим вице-президентом США Джозефом Байденом, который прослезился, когда американский лидер Барак Обама вручил ему Президентскую медаль свободы. Как отмечает The Hill, пользователи интернета создали множество мемов на эту тему.

Видео: CNN News

По информации издания, награда, как и сама церемония, прошедшая 12 января, стали для всех неожиданностью. О том, что мероприятие состоится, объявили за несколько часов до его старта. О медали тогда речь не шло.

Практически в самом начале хозяин Белого дома пошутил, что даст интернету последний шанс поговорить о его с Байденом бромансе (тесные дружеские отношения).

Вручая вице-президенту высшую награду для гражданских лиц, Обама пояснил, что присудил ее за веру в сограждан, за любовь к своей стране и за службу длиною в жизнь, результаты которой будут видеть и следующие поколения.

Подшучивая над растрогавшимся Байденом, один их юзеров Twitter вспомнил о Гарри Поттере и разыграл диалог наподобие того, который был у юного волшебника и распределяющей шляпы. Только тут Байден просит не отправлять его в Слизерин.

— The Glad Stork (@TheGladStork) 13 января 2017, 00:12

В соцсетях появился и такой вариант беседы, отсылающий к сериалу «Игра Престолов».

Джо: Я дозорный на стене

Барак: Нет, это не так

Джо: Я отдаю свою жизнь и честь Ночному Дозору

Барак: Ладно, зима близко

В Twitter также пофантазировали на тему совместной жизни Обамы и Байдена.

- Расскажи мне, как это будет, Барак

- Мы найдем тихое место, у нас будет корова, немного цыплят

- А можно мне ухаживать за кроликами?

- Конечно