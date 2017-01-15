В соцсетях посмеялись над плачущим Байденом

В соцсетях посмеялись над уходящим вице-президентом США Джозефом Байденом, который прослезился, когда американский лидер Барак Обама вручил ему Президентскую медаль свободы. Как отмечает The Hill, пользователи интернета создали множество мемов на эту тему.
По информации издания, награда, как и сама церемония, прошедшая 12 января, стали для всех неожиданностью. О том, что мероприятие состоится, объявили за несколько часов до его старта. О медали тогда речь не шло.
Практически в самом начале хозяин Белого дома пошутил, что даст интернету последний шанс поговорить о его с Байденом бромансе (тесные дружеские отношения).
Вручая вице-президенту высшую награду для гражданских лиц, Обама пояснил, что присудил ее за веру в сограждан, за любовь к своей стране и за службу длиною в жизнь, результаты которой будут видеть и следующие поколения.
Подшучивая над растрогавшимся Байденом, один их юзеров Twitter вспомнил о Гарри Поттере и разыграл диалог наподобие того, который был у юного волшебника и распределяющей шляпы. Только тут Байден просит не отправлять его в Слизерин.
В соцсетях появился и такой вариант беседы, отсылающий к сериалу «Игра Престолов».
Джо: Я дозорный на стене
Барак: Нет, это не так
Джо: Я отдаю свою жизнь и честь Ночному Дозору
Барак: Ладно, зима близко
В Twitter также пофантазировали на тему совместной жизни Обамы и Байдена.
- Расскажи мне, как это будет, Барак
- Мы найдем тихое место, у нас будет корова, немного цыплят
- А можно мне ухаживать за кроликами?
- Конечно