В сети создали фондовую биржу мемов

Пользователи Reddit создали фондовую биржу мемов MemeEconomy и проводят оценку их рыночной стоимости. Об этом сообщает The Verge.

Группа активных юзеров портала воспользовалась собственным биржевым инструментом NASDANQ для формирования полноценной биржи с котировками различных мемов и фиктивной валютой. Специально написанный алгоритм будет рассчитывать их стоимость, исходя из вирусной популярности той или иной картинки.

«Идея заключается в том, чтобы придать ценность нематериальным вещам и подарить людям ощущение, что на них можно заработать», — объяснил один из создателей проекта.

До появления биржи мемов пользователи играли в «финансовую игру» на одной из веток портала, где «покупали» появляющиеся в сети смешные картинки и «продавали» их, когда те набирали популярность.

Во вторник, 10 января, популярный блогер Джейсон Вонг выпустил раскраску под названием «Библия мемов». В книге он собрал изображения, которые в 2016 году вызвали наибольший отклик среди интернет-пользователей.