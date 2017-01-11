Создана библия мемов

Популярный американский блогер Джейсон Вонг (Jason Wong) создал книгу-раскраску под названием «Библия мемов» (Holy Meme Bible). Об этом сообщает BuzzFeed.

В книге из 16 страниц собраны самые популярные изображения, которые вызвали наибольший отклик среди интернет-пользователей в 2016 году.

Вонг рассказал, что идея о создании сборника родилась после того, как он заметил, что в течение года многие пользователи сети регулярно использовали, обсуждали и всячески распространяли мемы.

Многие пользователи, увидевшие «Библию мемов», хвалили Вонга или сокрушались, что сами не сделали подобную вещь раньше.

Создатель книги серьезно подошел к отбору самых достойных мемов: сначала он изучил сайты СМИ и выделил те вирусные картинки, которые использовались даже самыми серьезными изданиями. Кроме того, Вонг собрал наиболее значимые темы, которые вызвали резонанс среди читателей новостных сайтов.

В продвижении книги большую роль сыграл популярный блог Вонга на Tumblr. В день начала продаж все экземпляры книги были раскуплены за несколько часов. Блогер отметил, что намерен выпускать подобные сборники каждый год.