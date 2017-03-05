Грузия попросит прояснить предложение Вены открыть центры для беженцев вне ЕС

Тбилиси намерен выяснить, что представляет собой инициатива Вены по открытию центров приема беженцев в Грузии, Египте или Балканских странах. Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил грузинский посол в Австрии Константин Залдастанишвили, передает РИА Новости.

«Этот вопрос не обсуждался ни на одной из официальных встреч. В том числе, этот вопрос не стоял в повестке дня во время визита Курца (Себастьян Курц, глава МИД Австрии — прим. «Ленты.ру») в Грузию, который состоялся месяц назад», — сказал дипломат.

Посол добавил, что на следующей недели начнутся консультации с австрийской стороной, «в ходе которых станет ясно, с чем мы имеем дело».