Австрия запретила въезд в страну турецкому министру экономики

Австрийские власти запретили въезд на территорию страны министру экономики Турции Нихату Зейбекчи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя МИД Австрии.

Зейбекчи собирался приехать для участия в мероприятиях местной турецкой общины, приуроченных к годовщине попытки государственного переворота в Турции.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, планируемые торжества будут масштабными, а визит турецкого министра в связи с этим представляет «опасность для общественного порядка и безопасности в Австрии». Решение о нежелательности визита высокопоставленного турецкого чиновника принимал глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Ранее, 7 июля, власти Нидерландов объявили персоной нон грата в своей стране вице-премьера правительства Турции Тугрула Тюркеша.

В середине марта власти Нидерландов не впустили в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чевушоглу, а затем Бетюль Сайян Кайя — министра по делам семьи и соцполитики. Оба чиновника должны были принять участие в митингах местной турецкой диаспоры, организованных в поддержку референдума по внесению изменений в конституцию страны.

Попытка государственного переворота в Турции была предпринята группой мятежников 15 июля 2016 года. В результате путча погибли 230 человек, 2,1 тысячи пострадали. После этих событий в стране прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. По последним данным, под следствием находятся 150 тысяч человек, под подозрением — еще 145 тысяч, 49 тысяч арестованы.