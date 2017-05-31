СМИ сообщили о нежелании Германии проводить саммит НАТО в Турции

Несколько стран-членов Североатлантического альянса во главе с Германией, Францией, Нидерландами и Данией выступили категорически против проведения саммита НАТО в Стамбуле (Турция) в 2018 году. Об этом сообщает газета Die Welt.

«Мы не хотим, чтобы создавалось впечатление, что НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства», — приводит издание слова одного из высокопоставленных источников в дипломатических кругах.

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На саммите альянса в 2016-м в Варшаве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил проводить встречи государств-членов Североатлантического блока в Стамбуле. Официально решение по данному вопросу не было принято, однако подразумевалось, что приглашение приняли.

В 2017 году саммит НАТО прошел в Брюсселе. Не исключено, что встреча лидеров стран-членов блока в 2018-м также состоится в бельгийской столице. В частности, такое решение поддерживают 18 европейских стран, входящих в альянс.

Место проведения следующего саммита станет известно в июне на встрече министров обороны стран НАТО.

В последнее время отношения Анкары с рядом европейских стран резко обострились. Турция обвиняет руководство государств ЕС в нацизме и трусости, те в свою очередь упрекают Эрдогана в авторитаризме и нарушении демократических прав и свобод в стране.