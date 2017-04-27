Меркель рассказала об осложнении отношений между ЕС и Турцией после референдума

Референдум в Турции о внесении поправок в конституцию серьезно осложнил отношения между Брюсселем и Анкарой. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил канцлер Германии Ангела Меркель, передает Focus-Online.

«Мы уважаем право турецкого народа принимать решение о внесении конституционных поправок», — сообщила она, отметив при этом, что большое беспокойство вызывают сообщения о нарушениях во время голосования. «Турецкое правительство должно принять это во внимание», — добавила канцлер, выступая в бундестаге.

По словам главы немецкого правительства, то, что «Турция окончательно отвернулась от Европы, совсем не хорошо».