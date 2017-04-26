Эрдоган пригрозил отказом Анкары от вступления Турции в Евросоюз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может пересмотреть свою позицию по вопросу вступления в Евросоюз, если Брюссель продолжит и дальше тянуть время. Еще одной препоной он назвал сложившийся враждебный менталилет некоторых стран-членов ЕС, передает Reuters.

Отношения Турции с ЕС испортились еще до состоявшегося 16 апреля референдума по вопросу внесения поправок в основной закон страны. Тогда Эрдоган он сравнил Германию и Нидерланды, запретившие митинги его сторонников, с действиями нацистов.

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«В Европе серьезно вырос уровень исламофобии. ЕС закрывает двери для Турции, а Турция держит двери открытыми, — заявил Эрдоган. — Если они неискренни, зачем нам продолжать ждать? Мы говорим о 54 годах (Соглашение об ассоциации Турции с Европейским экономическим сообществом 1963 года — прим. Ленты)».

По его словам, в случае необходимости может провести еще один референдум, на котором граждане выскажутся по вопросу вступления в ЕС. «Brexit дал Британии душевное спокойствие и повел в новое будущее. Подобное может быть применимо и к Турции», — резюмировал президент.

2 апреля Эрдоган заявил, что интеграции республики в Евросоюз мешает прежде всего религиозный фактор. «Турция не может вступить в ЕС уже 54 года. Причина совершенно понятна: ЕС — это союз крестоносцев. Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать», — сказал президент.