Чавушоглу заявил о многолетнем недуге возомнивших себя начальниками стран Запада

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ряд государств Запада уже много лет вмешивается во внутренние дела России и Турции, он назвал это недугом. Как сообщает в субботу, 15 апреля, ТАСС, такое мнение министр высказал на встрече с членами русскоязычной общины в провинции Анталья.

Он, в частности, отметил, что некоторые западные страны «любят вмешиваться во внутренние дела России и Турции и не могут вылечиться от этого недуга, продолжающегося уже не один год». «Страны, принадлежащие к этой категории, возомнили себя "начальниками" над остальными», — приводит слова Чавушоглу агентство.

Министр иностранных дел Турции также заявил, что Европа обеспокоена сближением Анкары и Москвы.

Материалы по теме Не совсем друзья Что мешает восстановлению диалога Москвы и Анкары

Кроме того, Чавушоглу указал на совместное намерение России и Турции вести борьбу с терроризмом. «Терроризм — преступлением против человечности. Анкара стремится укреплять сотрудничество с Россией в борьбе с проявлениями терроризма. Эксперты двух стран начали чаще проводить встречи», — подчеркнул он.

Как сообщалось 14 апреля, Мевлют Чавушоглу сообщил о намерении Анкары отменить или серьезно пересмотреть сделку с Евросоюзом по мигрантам, если не будет прогресса в переговорах по безвизовому режиму. Помимо этого, министр рассказал, что в настоящее время Анкара не имеет противоречий с Москвой и намерена укреплять сотрудничество с военными РФ в вопросе контроля соблюдения перемирия и поисков политического решения конфликта в Сирии.