МИД Турции пригрозил Евросоюзу отменить сделку по мигрантам и рассказал о дружбе

Турция пригрозила отменить или серьезно пересмотреть сделку с Евросоюзом по мигрантам в случае отсутствия прогресса в переговорах по безвизовому режиму. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу, эти вопросы должны рассматриваться в едином пакете. Если ЕС не выполняет свою часть сделки, то Анкара не считает себя связанной какими-либо обязательствами.

Также министр рассказал об отношениях с Москвой. По его словам, у Турции в данный момент нет никаких противоречий с Россией, и Анкара намерена укреплять сотрудничество с российскими военными в плане контроля за соблюдением перемирия и поисков политического решения конфликта в Сирии.

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В четверг, 13 апреля, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры сошлись на том, что необходима дальнейшая совместная работа в целях укрепления режима прекращения боевых действий и ведение переговоров как в астанинском, так и в женевском формате. Кроме того, Путин и Эрдоган высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного международного расследования инцидента с химическим оружием Хан-Шейхуне.

4 апреля оппозиция заявила, что лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате, по данным Reuters, погибли 87 человек и более 200 пострадали. Дамаск отверг свою причастность к инциденту. В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие. Турция одобрила этот шаг США.