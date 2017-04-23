Глава МВД Баварии призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Глава МВД федеральной земли Бавария Иоахим Херрманн потребовал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Об этом он заявил в интервью немецкому Bild am Sonntag.

«Я всегда категорически отвергал членство Турции в ЕС. Настало время Евросоюзу завершить переговоры о вступлении. Не приостанавливать или откладывать. Хватит! Мы должны перестать обманывать себя — при [президенте Реджепе Тайипе] Эрдогане у Турции нет с Европой общей перспективы», — заявил Херрманн.

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2 апреля Эрдоган заявил, что интеграции республики в Евросоюз мешает прежде всего религиозный фактор. «Турция не может вступить в ЕС уже 54 года. Причина совершенно понятна: ЕС — это союз крестоносцев. Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать», — сказал президент.

14 апреля Турция пригрозила отменить или серьезно пересмотреть сделку с Евросоюзом по мигрантам в случае отсутствия прогресса в переговорах по безвизовому режиму. По словам главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу, эти вопросы должны рассматриваться в едином пакете. Если ЕС не выполняет свою часть сделки, то Анкара не считает себя связанной какими-либо обязательствами.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в Конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента. Гражданам предлагалось решить, надо ли вносить изменения в 18 статей основного закона страны. В случае победы сторонников перемен должность премьер-министра будет упразднена, президент сможет самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Также он получит право объявлять режим чрезвычайного положения, и издавать указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.