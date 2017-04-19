Глава турецкого МИД раскритиковал отчеты наблюдателей ОБСЕ по итогам референдума

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подверг жесткой критике отчеты наблюдателей ОБСЕ по итогам референдума о внесении изменений в конституцию страны. Об этом сообщает Reuters.

«Отчет ОБСЕ нельзя назвать надежным источником, так как сделанные наблюдения страдают отсутствием объективности и крайней ограниченностью», — пожаловался министр.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал ОБСЕ «знать свое место» и отметил, что Турция «не видит, не слышит и не признает» отчетов миссии наблюдателей этой организации.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении плебисцита, в частности критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Миссия наблюдателей ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы: избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ.