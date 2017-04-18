В Совете Европы заподозрили подтасовку результатов референдума в Турции

На плебисците в Турции могли быть подтасованы результаты — до 2,5 миллиона голосов. Такое мнение выразила наблюдатель от Совета Европы Алеф Корун в эфире радио OE1 из Стамбула, передает РИА Новости.

Она отметила, что для бюллетеней были выпущены конверты с печатями. При этом власти, нарушая закон, допускали использование конвертов без них.

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По словам Корун, также есть видео, на которых запечатлены люди, опускавшие по несколько бюллетеней за раз, поэтому речь идет о массовых вбросах на разных избирательных участках. При этом она сообщила, что в тех местах для голосования, которые ей удалось посетить, все прошло без нарушений.

Наблюдатель не верит в то, что на основании этих свидетельств в Турции будут пересчитаны голоса.

17 апреля глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Цезарь Флорин Преда заявил, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы.

Согласно предварительным итогам, на референдуме 16 апреля за внесение поправок в конституцию и за переход к президентской республике проголосовали 51,4 процента граждан Турции, против — 48,6. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях — в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.