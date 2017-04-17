ОБСЕ заявила о нарушениях при проведении турецкого референдума

Проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. Такое заявление сделал глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Цезарь Флорин Преда. Об этом говорится в заявлении миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

«Правовая основа не отвечала требованиям проведениям подлинного и демократического процесса», — отметили наблюдатели.

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В документе, в частности, сообщается, что серьезных нарушений в день голосования зафиксировано не было, однако избирателям не предоставили объективной информации об основных аспектах будущей реформы. Помимо этого, на избирательных участках отсутствовали представители общественных организаций в качестве наблюдателей.

В заявлении ОБСЕ говорится, что противникам и сторонникам конституционных поправок не был гарантирован равный доступ к СМИ, так как в распределении бесплатного эфирного времени на телевидении предпочтение отдавалось правящей партии и президенту.

Сам глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги референдума, заявил, что граждане Турции сделали свой выбор, несмотря на противодействие «тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев».

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении плебисцита, в частности критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.