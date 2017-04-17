Эрдоган посоветовал ОБСЕ «знать свое место»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные структуры, представители которых наблюдали за проведением референдума по внесению изменений в Конституцию страны, должны «знать свое место», передает Reuters.

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Обращаясь к своим многочисленным сторонникам, собравшимся перед президентским дворцом в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что прошедшее голосование подвело итог всем дискуссиям об изменении Конституции и наделении президента исполнительскими полномочиями. Он заявил, что теперь будет дан старт проведению реформ, начиная с реформы судебной власти.

Отвечая на заявления европейских наблюдателей, что голосование не соответствовало международным стандартам, Эрдоган отметил, что Турция «не видит, не слышит и не признает» отчетов миссии наблюдателей ОБСЕ. По его мнению, некоторые европейские страны были больше настроены против конституционных поправок, чем даже оппозиция в самой Турции.

Президент также пообещал, что операция Турции «Евфратский щит» в северной Сирии будет не последним таким мероприятием в регионе, а первым. Он заявил, что его правительство будет проводить столько военных операций, сколько необходимо и когда это необходимо, ради борьбы с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Эрдоган, комментируя итоги референдума, заявил, что граждане Турции сделали свой выбор, несмотря на противодействие «тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев».

В воскресенье, 16 апреля, в Турции прошел референдум по внесению поправок в Конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях, в частности критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.