Немецкий политолог рассказал о закате секулярной Турции

Результаты голосования на референдуме в Турции означают конец секулярной демократической страны Кемаля Ататюрка, которая была раньше. Об этом заявил Мирко Хемпель, руководитель филиала германского Фонда имени Фридриха Эберта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Теперь Турция пойдет по религиозному пути развития и будет находиться в большей изоляции. Дорога, ведущая к Евросоюзу, подошла к концу», — сообщил эксперт на пресс-конференции, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай». При этом Хемпель добавил, что Анкара всегда будет оставаться самым главным партнером НАТО в ближневосточном регионе.

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По словам специалиста, реакция европейских стран и в частности Германии на результаты плебисцита была очень прагматичной. «Это произошло потому, что все мы знаем, насколько нуждаемся в Турции. И в будущем Турция так же будет заинтересована в Евросоюзе. Для Анкары Брюссель — самый большой партнер по экспорту и импорту (...) ЕС должен наконец рассказать Турции правду о том, что она не подходит на роль члена Евросоюза, и предложить Анкаре выработать формулу взаимовыгодного сотрудничества и мирного соседства», — резюмировал политолог.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. По официальным данным, по итогам обработки 99,97 процента бюллетеней 51,41 процента избирателей проголосовали за переход к президентской форме правления, 48,59 процента — против.

В заявлении немецкого правительства говорится, что Берлин «признает предварительные итоги голосования и уважает выбор, который сделали турецкие граждане».