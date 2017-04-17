Эксперт предсказал череду референдумов в Турции

Директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков заявил, что в ближайшее время в Турции может пройти череда референдумов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Одним из первых вопросов, которые после прошедшего плебисцита поднимет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, станет возвращение смертной казни. Если [оппозиционная] Народно-республиканская партия, как и обещала, не будет голосовать за введение высшей меры наказания, то этот вопрос опять же могут вынести на референдум», — сообщил тюрколог на пресс-конференции, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».

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Он отметил, что турецкое общество разделено на две части, при этом «не только на исламистов и сторонников светского пути развития». «Сегодня этих линий намного больше. Для Эрдогана это не совсем победа, победа была бы, если бы за внесение поправок к конституции проголосовали около 60 процентов», — добавил эксперт.

По словам Аваткова, в Турции заканчивается эра военных. «Это планомерная работа Партии справедливости и развития, которая постепенно лишала военных всех рычагов политического управления на протяжении 15 лет нахождения у власти. Согласно новым поправкам, они не смогут занимать какие-либо государственно-политические посты», — сообщил он.

Тюрколог полагает, что при этом в стране «не исчезает возможность совершения военного переворота», однако сделать это можно «только при активном вмешательстве внешних игроков». «Та часть населения, которая голосовала против внесения поправок в конституцию, а это в основном интеллигенция, менее способна к проведению протестных акций, чем сторонники президентской республики», — рассказал Аватков.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. По официальным данным, по итогам обработки 99,97 процента бюллетеней 51,41 процента избирателей проголосовали за переход к президентской форме правления, 48,59 процента — «против».

Народно-республиканская партия (НРП) была основана в 1919 году Кемалем Ататюрком, ставшим впоследствии первым президентом Турецкой Республики и основателем современного турецкого общества. НРП занимает левоцентристские и кемалистские позиции.