Парламент Турции рассмотрит запрос о продлении режима ЧП на три месяца

Власти Турции инициировали продление режима чрезвычайного положения, введенного после попытки государственного переворота летом прошлого года, еще на три месяца. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующие рекомендации дал кабинету министров Совет национальной безопасности Турции в понедельник, 17 апреля. Отсчет нового периода будет начинаться с 19 апреля.

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Правительство согласилось с этим предложением и направит запрос об утверждении решения о продлении чрезвычайного положения в парламент страны, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Нумана Куртулмуша.

Это уже третье по счету продление режима ЧП после попытки переворота.

Чрезвычайное положение было введено в Турции после путча в ночь на 16 июля 2016 года. Тогда погибли погибли 246 человек, не считая причастных к организации переворота, еще более 2,1 тысячи получили ранения.

В воскресенье, 16 апреля, в республике прошел референдум по внесению поправок в Конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента граждан Турции. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях, в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.