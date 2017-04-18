Появилось видео митинга противников изменения конституции в Турции

Противники внесения поправок в конституцию Турции вышли на улицы Стамбула вечером в понедельник, 17 апреля. Видео с места событий публикует Ruptly. Отмечается, что по меньшей мере тысяча активистов собрались в европейской части города — районе Бешикташ, еще две — на азиатской стороне — в районе Кадыкёй. Отмечается, что демонстранты несли в руках плакаты с надписью «Мы плечом к плечу против фашизма», «"Нет" победил». В некоторых других турецких городах также прошли акции протеста.

Согласно предварительным итогам, за переход к президентской республике проголосовали 51,4 процента граждан Турции, против — 48,6. В Стамбуле против изменения конституции высказались 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях — в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.