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Трамп поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Главы государств провели в понедельник, 17 апреля, телефонный разговор.

В Турции в воскресенье, 16 апреля, прошел референдум по внесению поправок в Конституцию. Согласно предварительным итогам, «за» проголосовали 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях, в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Референдум вызвал критику в Европе. В частности, глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Цезарь Флорин Преда заявил, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы.

Эрдоган в ответ на критику заявил, что заявил, что граждане Турции сделали свой выбор, несмотря на противодействие «тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев». По мнению президента, ОБСЕ следует «знать свое место», а народ Турции ее мнение не интересует.

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