ЦИК Турции отклонил заявление оппозиции об отмене итогов референдума

Высший избирательный совет (ВИС) Турции отклонил апелляцию оппозиции, требовавшую пересмотреть итоги референдума о внесении поправок в конституцию. Об этом сообщает телеканал NTV.

За удовлетворение апелляции проголосовал один член ВИС, против — 10.

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Отмечается, что окончательные результаты референдума будут подведены 27-28 апреля. Оппозиционная Народно-республиканская партия требовала отменить итоги плебисцита, сославшись на незаконность решения избирательного совета считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента.

Миссия наблюдателей ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы: избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ.

Народно-республиканская партия (НРП) была основана в 1919 году Кемалем Ататюрком, ставшим впоследствии первым президентом Турецкой Республики и основателем современного турецкого общества. НРП стоит на левоцентристских и кемалистских позициях.