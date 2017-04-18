Турецкая оппозиция подала заявление об отмене итогов референдума

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции обратилась в Высший избирательный совет с апелляцией об отмене итогов референдума о внесении поправок в конституцию. Об этом во вторник, 18 апреля, рассказал РИА Новости представитель объединения.

Отмечается, что заявление было подано в 14:30 по местному времени (совпадает с московским). В тексте документа, оказавшемся в распоряжении агентства, сообщается, что во время плебисцита «учитывались бюллетени без печати, которые опускались в урны, несмотря на протесты наблюдателей».

Помимо этого, в качестве нарушений отмечаются многочисленные случаи голосования вне кабинок, закрытый от наблюдателей подсчет голосов и агитация в день голосования. «Все это привело к беззаконию во время референдума», — пояснили в НРП.

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17 апреля глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Цезарь Флорин Преда заявил, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что международные структуры, представители которых наблюдали за проведением плебисцита, должны «знать свое место».

Согласно предварительным итогам, за переход к президентской республике проголосовали 51,4 процента граждан Турции, против — 48,6. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций.

Народно-республиканская партия (НРП) была основана в 1919 году Кемалем Ататюрком, ставшим впоследствии первым президентом Турецкой Республики и основателем современного турецкого общества. НРП занимает левоцентристские и кемалистские позиции.