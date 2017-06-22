Глава австрийского МИД выступил за закрытие мусульманских детских садов

Глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил за закрытие мусульманских детских садов в стране. Об этом в среду, 21 июня, сообщает газета Kurier.

«Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, а так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно», — заявил Курц во время в выступления дискуссионном клубе, который организовала газета. Он добавил, что такие заведения изолированы от общества и в культурном, и в языковом плане.

Материалы по теме Чужакам здесь не место Как после недавних терактов изменилось отношение европейцев к беженцам

ТАСС отмечает, что в настоящее время в одной только Вене порядка 10 тысяч детей посещают различные мусульманские детские сады. В этой связи глава МИД предложил ужесточить требования к владению немецким языком к нянечкам и педагогам, чтобы они лучше могли учить детей.

В июле 2016 года Верховный суд Австрии постановил считать правильным увольнение сотрудницы из-за ношения паранджи.