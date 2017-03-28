Австрия захотела выйти из программы ЕС по распределению беженцев

Канцлер Австрии Кристиан Керн собирается написать письмо в Еврокомиссию с разъяснением, почему страна не хочет участвовать в программе Евросоюза по распределению беженцев. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает APA.

Глава австрийского правительства после заседания кабинета министров отметил, что Австрия обязалась принять из Греции и Италии почти две тысячи просителей убежища, однако из-за потока нелегальных мигрантов государство и без того выполнило эту норму.

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«Мы считаем, что для Австрии нужно сделать исключение», — отметил Керн. При этом вице-канцлер Райнхольд Миттерлейнер не особо верит, что Вене удастся добиться каких-либо уступок со стороны Брюсселя.

Министр обороны и спорта страны Ханс Петер Доскоцил ранее заявил, что Австрия должна выйти из программы ЕС по размещению беженцев из Африки и с Ближнего Востока, отмечает ТАСС. По его словам, за последние два года республика приняла больше заявлений на предоставление убежища, чем Италия: 4587 заявлений против 1998. Глава оборонного ведомства также отметил, решение о распределении беженцев среди стран-членов ЕС принималось в 2015 году при условии соблюдения солидарности и равноправных квот, однако никто не придерживался этого принципа.

В 2015-м в ЕС разразился самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. В Европу прибыли свыше миллиона переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.