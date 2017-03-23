Австрия удвоила выплаты возвращающимся на родину мигрантам

Власти Австрии вдвое увеличили выплаты находящимся в стране мигрантам, которые готовы добровольно вернуться к себе на родину. Об этом сообщает Kurier.

Как заявил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка (Wolfgang Sobotka), первая тысяча просителей убежища, решивших уехать, получит по тысяче долларов. Помимо этого, австрийские власти обещают организовать перевозку жителей ближневосточных стран.

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В МВД отметили, что жителям балканских стран не стоит рассчитывать на выплаты.

Соботка отметил, что к 2019 году Австрию могут покинуть около 50 тысяч мигрантов. В 2016-м страну покинули 10,7 тысяч просителей убежища, из них 5,8 тысяч человек выехали добровольно, отмечает издание.

В 2015 году в ЕС разразился самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. В Европу прибыли свыше миллиона переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.