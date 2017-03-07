В Венгрии принят ужесточающий правила приема мигрантов закон

Венгерский парламент одобрил закон, разрешающий задержание и выдворение из страны всех мигрантов. Об этом сообщает The Independent.

Согласно новым правилам, просители убежища будут содержаться в специальных лагерях, ожидая решения властей. Как утверждает издание, не исключено, что обитателям этих пунктов размещения будет предложено самим платить за свое содержание.

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В праве на убежище будет отказано тем, кто попал на территорию Венгрии из Сербии или другой безопасной страны. Срок рассмотрения апелляции в случае получения отказа уменьшен до трех дней.

Новый закон еще на стадии обсуждения вызвал протесты правозащитников. Заместитель директора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Бенджамин Уорд заявил, что Европейская комиссия не должна стоять в стороне, в то время как Венгрия делает посмешище из права на получение убежища.

5 марта министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил открыть центры по приему мигрантов вне территории Евросоюза. «Где именно они будут находиться, не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран Западных Балкан», — заявил Курц.