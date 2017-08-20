Австрия предупредила Турцию о последствиях вмешательства в свои выборы

Глава австрийского МИД Себастьян Курц заявил, что не потерпит вмешательства Турции во внутренние дела своей страны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt, цитаты из которого приводит ТАСС.

«Постоянное вмешательство [президента Турции] Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю», — сказал Курц. По его мнению, глава Турции «пытается использовать граждан турецкого происхождения, в особенности в ФРГ и Австрии, поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС».

«На тот случай, если Эрдоган или его министры намереваются осуществить что-то подобное во время предстоящих выборов в Национальный совет [нижнюю палату парламента Австрии], я уже сейчас хотел бы сказать, что мы ни в коем случае не потерпим такого вмешательства», — подчеркнул министр.

Досрочные парламентские выборы в Австрии пройдут 15 октября.

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18 августа Эрдоган обратился к этническим туркам, имеющим немецкое гражданство, с призывом проголосовать против партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и «других врагов». К противникам Анкары он отнес основные ведущие немецкие политические силы: Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и «зеленых».

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подверг этот призыв резкой критике. Он призвал жителей ФРГ «противостоять единственному в своем роде акту вмешательства в суверенитет страны».

В ответ Эрдоган посоветовал Габриэлю «не читать нотаций» Анкаре и «знать свое место».

Отношения Турции и Евросоюза, в первую очередь, с Германией и Австрией, ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране в июле прошлого года — ЕС раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

