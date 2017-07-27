Канцлер Австрии исключил вступление Турции в ЕС

Вступление Турции в Европейский Союз исключено по экономическим соображениям. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил канцлер Австрии Кристиан Керн.

«Европа никогда не сможет переварить вступление Турции», — заявил политик. По его мнению, Европейский союз должен четко сказать Анкаре, что она не является кандидатом на вступление в ЕС.

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Керн добавил, что Турция перешагнула практически все «красные линии» в области соблюдения прав человека, а преследование журналистов, парламентариев и правозащитников являются «проявлениями диктаторской власти». При этом Керн не уточнил, кто именно в Турции является диктатором.

10 июля австрийские власти запретили въезд на территорию страны министру экономики Турции Нихату Зейбекчи. Он собирался приехать для участия в мероприятиях местной турецкой общины, приуроченных к годовщине попытки государственного переворота в Турции. Решение о нежелательности визита высокопоставленного турецкого чиновника принимал глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Попытка государственного переворота в Турции была предпринята группой мятежников 15 июля 2016 года. В результате путча погибли 230 человек, 2,1 тысячи пострадали. После этих событий в стране прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. По последним данным, под следствием находятся 150 тысяч человек, под подозрением — еще 145 тысяч, 49 тысяч арестованы.