Президент Турции посоветовал главе МИД Германии знать свое место

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал главу немецкого МИД Зигмара Габриэля не читать Анкаре нотации и знать свое место. Как передает ТАСС, об этом он заявил в субботу, 19 августа, выступая перед народом в городе Денизли на северо-западе республики.

«Он ничего не понимает. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции. Знай свое место, не надо читать нам нотации», — сказал Эрдоган, обращаясь к Габриэлю.

Президент республики также подчеркнул, что «для него не имеет никакого значения, откроет ли Германия для Турции свои двери или нет». «Нам хватает дверей. Мы с радостью сближаемся с теми, кто их для нас открывает. И мы для них открываем свои двери», — отметил Эрдоган.

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18 августа Эрдоган обратился к этническим туркам, имеющим немецкое гражданство, с призывом проголосовать против партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и «других врагов». К противникам Анкары он отнес основные ведущие немецкие политические силы: Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и «зеленых».

В свою очередь Габриэль подверг резкой критике комментарии Эрдогана. Глава МИД ФРГ призвал жителей «противостоять единственному в своем роде акту вмешательства в суверенитет страны».

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране в июле прошлого года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.