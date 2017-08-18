Эрдоган призвал немецких турок проголосовать против Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к этническим туркам, имеющим немецкое гражданство, с призывом проголосовать против партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и «других врагов». Об этом сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, к противникам Анкары относятся основные ведущие немецкие политические силы: Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «зеленые».

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«Я призываю не голосовать за партии, которые проявили агрессивное и неуважительное отношение к Турции, я предлагаю проучить их на избирательных участках», — заявил турецкий президент.

20 июля глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль объявил, что немецкое правительство намерено пересмотреть свой курс по отношению к Турции. Глава ведомства пояснил, что будут пересмотрены условия предоставления стране кредитов и экономической помощи, а также усилия Берлина по подготовке Анкары к вступлению в ЕС. Также МИД ужесточит рекомендации о безопасности для немцев, желающих поехать в Турцию. Это решение уже одобрила канцлер Германии Ангела Меркель.

Парламентские выборы в Германии будут проведены 24 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель является кандидатом от ХДС.