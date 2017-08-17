Турция призвала Германию не верховодить Евросоюзом

Германия в одиночку не может определять политику всего Евросоюза. Об этом в четверг, 17 августа, заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик, передает Reuters.

Он раскритиковал заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что невозможно продолжать переговоры с Анкарой о создании таможенного союза.

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«Это неудачное заявление. Мы подчеркиваем, что ни один из членов ЕС не должен указывать европейским институтам или верховодить европейскими процессами (...) Эти ситуации очень опасны», — отметил министр.

Челик добавил, что изменения в таможенном союзе пойдут на пользу как Турции, так и Евросоюзу. «Но они ведут себя так, как будто делают Турции одолжение», — сообщил политик.

16 августа глава немецкого правительства заявила, что не видит возможности продолжить с Турцией переговоры по таможенному союзу с Евросоюзом.