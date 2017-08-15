Британия предложит ЕС временный таможенный союз после Brexit

Британия предложит Евросоюзу заключить соглашение о временном таможенном союзе, которое должно вступить в силу после Brexit. Об этом сообщает Reuters.

По замыслу британского правительства, подобное соглашение позволит избежать негативных последствий для бизнеса и уменьшит проблемы, связанные с изменением налогового режима между ЕС и Соединенным Королевством. Таможенный союз будет носить временный характер и действовать до тех пор, пока между Лондоном и Брюсселем не будет заключено постоянное экономическое соглашение. Предположительно он просуществует до 2022 года, когда в Британии пройдут очередные парламентские выборы.

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Брюссель уже заявил, что тщательно изучит предложение, но при этом уточнил, что настаивает на скорейшем выходе Британии из союза.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших. 28 марта 2017 года премьер Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях займут два года.

Некоторые политики Евросоюза считают, что Лондон должен заплатить ЕС компенсацию за отказ от общего рынка. Называется сумма в 100 миллиардов евро. Но в Великобритании заявляют, что платить не собираются, и если переговоры об условиях выхода зайдут в тупик, то Лондон готов осуществить Brexit без переговоров с Брюсселем.