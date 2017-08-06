СМИ узнали о готовности Британии заплатить 40 миллиардов евро за выход из ЕС

Великобритания готова заплатить Евросоюзу 40 миллиардов евро за выход из этого объединения. Об этом в субботу, 5 августа пишет The Telegraph.

Как отмечается, британские власти выплатят эту сумму только при условии, что Брюссель даст согласие на обсуждение финансового урегулирования как части договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение между Лондоном и ЕС.

Источники газеты указывают, что в правительстве Великобритании считают подобную меру единственным способом выйти из тупика, в который зашли переговоры о выходе страны из Евросоюза.

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3 мая министр по выходу королевства из Европейского союза Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания не будет платить 100 миллиардов евро за Brexit. В тот же день газета The Financial Times написала, что Франция и Германия настаивают именно на этой сумме.

Сообщалось также, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от Лондона 50 миллиардов фунтов стерлингов, а канцлер Австрии Кристиан Керн — 60 миллиардов. По их мнению, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств.

25 апреля сообщалось, что ЕС в ходе переговоров о Brexit намерен выставить Великобритании счета, покрывающие обязательства Лондона перед европейским бюджетом и всеми финансовыми институтами Евросоюза.

28 марта премьер Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.