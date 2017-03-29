Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выходы страны из ЕС. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Reuters.

Уведомление будет вручено главе Евросовета Дональду Туску лично постоянным представителем Соединенного Королевства Тимом Барроу в среду, 29 марта, около 11:30 по лондонскому времени (14:30 мск). Примерно тогда же Мэй должна будет известить британский парламент об уведомлении Брюсселя.

Власти Великобритании гарантируют сохранение прав живущих в стране граждан Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в речи Мэй, с которой она выступит 29 марта в парламенте, отрывки из нее публикуют СМИ. «Когда я в следующие месяцы буду сидеть за столом переговоров, я буду представлять интересы каждого, кто живет в Британии, — юных и пожилых, богатых и бедных, горожан и сельских жителей. И, конечно, тех граждан ЕС, для которых наша страна стала домом. Это мое самое отчаянное желание — добиться самых выгодных условий для каждого, кто живет в нашей стране», — цитирует агентство текст речи.

16 марта королева Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий Мэй начать процедуру вывода страны из ЕС. До этого билль о Brexit одобрил парламент страны.

В соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС, Великобритания должна уведомить о своем выходе из объединения. Затем начнутся двухлетние переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit.

Британцы проголосовали за выход из Евросоюза на референдуме 23 июня 2016 года. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, и пост главы правительства заняла Тереза Мэй.