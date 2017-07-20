Турция отказалась мириться с изменением немецкой политики в отношении Анкары

Турция категорически не согласна с немецкой позицией, предусматривающей изменение политики Берлина в отношении Анкары. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает Reuters.

«Мы не можем согласиться с заявлениями, которые делаются из политических соображений и направлены на то, чтобы размыть экономический фундамент нашего сотрудничества, — объявил Ибрагим Калин на пресс-конференции в Анкаре. — Мы надеемся, что немцы возьмут свои слова назад».

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Ранее в четверг, 20 июля, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль объявил, что немецкое правительство намерено пересмотреть свой курс по отношению к Турции. Глава ведомства пояснил, что будут пересмотрены условия предоставления Турции кредитов и экономической помощи, а также усилия Берлина по подготовке Анкары к вступлению в ЕС. Также МИД ФРГ ужесточит рекомендации о безопасности для немцев, желающих поехать в Турцию. Это решение уже одобрила канцлер Германии Ангела Меркель.

Причиной послужил арест в Турции 18 июля немецкого правозащитника Петера Штойдтнера. Вместе с ним арестовали еще пятерых его коллег, включая главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиля Эсера.